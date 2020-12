"Meglio il lockdown generale". Siete d'accordo col ministro Boccia? (Di lunedì 14 dicembre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

borghi_claudio : Intanto ogni settimana quando la Svezia (zero lockdown, zero mascherine) rilascia gli aggiornamenti sui dati settim… - Corriere : Boccia: «Folle ingiustificabili, sarebbe meglio il lockdown generale» - HuffPostItalia : Boccia: 'Folle ingiustificabili, meglio un lockdown come in Germania' - GoSolar01 : RT @monica603277441: CONTINUANO A GIOCARE CON LE PERSONE, LA CORDA TESA PRIMA O POI SI ROMPE. Coronavirus, 'meglio il lockdown generale'. N… - monica603277441 : CONTINUANO A GIOCARE CON LE PERSONE, LA CORDA TESA PRIMA O POI SI ROMPE. Coronavirus, 'meglio il lockdown generale'… -