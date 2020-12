Mbappé, il rinnovo passa dalla… famiglia: “Prendiamo tutte le decisioni insieme” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tutti lo vogliono convincere a restare a Parigi, ma Kylian Mbappé deciderà da solo, o meglio, con la sua famiglia. Lo ha detto lui stesso a Copa 90 come riporta anche Goal. L'attaccante del Paris Saint-Germain, per il quale si parla da tempo di rinnovo di contratto, ha fatto il punto sulla sua situazione facendo capire come prenderà la sua decisione.Mbappé: "Senza la mia famiglia non sarei qui"caption id="attachment 1044727" align="alignnone" width="482" Mbappé (getty images)/caption"Come famiglia, prendiamo tutte le decisioni insieme", ha spiegato Mbappé. "Penso che questo sia molto importante. Grazie a questo sono salito più in alto e sono finito dove sono oggi. Questo sarebbe stato impossibile senza la mia ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tutti lo vogliono convincere a restare a Parigi, ma Kyliandeciderà da solo, o meglio, con la sua. Lo ha detto lui stesso a Copa 90 come riporta anche Goal. L'attaccante del Paris Saint-Germain, per il quale si parla da tempo didi contratto, ha fatto il punto sulla sua situazione facendo capire come prenderà la sua decisione.: "Senza la mianon sarei qui"caption id="attachment 1044727" align="alignnone" width="482"(getty images)/caption"Come, prendiamoleinsieme", ha spiegato. "Penso che questo sia molto importante. Grazie a questo sono salito più in alto e sono finito dove sono oggi. Questo sarebbe stato impossibile senza la mia ...

