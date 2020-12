Matteo Bassetti lancia l'allarme: "Febbre gialla potrebbe essere la nuova epidemia" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Francesca Galici Matteo Bassetti ipotizza che la Febbre gialla potrebbe essere la prossima epidemia a causa della tropicalizzazione del clima in Italia L'allarme dei virologi è chiaro: potrebbe essere iniziata un'epoca di pandemie. L'ultimo allarme l'ha lanciato Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, che su Facebook ha pubblicato un post molto articolato sul prossimo pericolo a cui potrebbe essere esposta l'Italia: la Febbre gialla. Nel suo post, chiaro e preciso come sempre, Matteo ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Francesca Galiciipotizza che lala prossimaa causa della tropicalizzazione del clima in Italia L'dei virologi è chiaro:iniziata un'epoca di pandemie. L'ultimol'hato, direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, che su Facebook ha pubblicato un post molto articolato sul prossimo pericolo a cuiesposta l'Italia: la. Nel suo post, chiaro e preciso come sempre,...

