‘Matrimonio a prima vista Italia’, gli esperti spiegano perché la storia nata (a sorpresa) tra Marco Rompietti e Nicole Soria potrebbe funzionare (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nicole Soria e Marco Rompietti sono stati la coppia rivelazione di Matrimonio a prima vista Italia di quest’anno: Nicole infatti dopo essersi separata da Andrea Ghiselli – che dal canto suo si era fidanzato e poi lasciato con Sitara Rapisarda – ha ritrovato il sorriso proprio accanto a Marco, protagonista insieme all’ex moglie Ambra della passata edizione. A dire la loro su questa inaspettata coppia sono stati gli esperti di Matrimonio a prima vista, che contattati da Fanpage.it, hanno analizzato sotto vari aspetti la nuova coppia, e la prima a prendere la parola è stata la sessuologa Nadia Loffredi: Marco e Nicole formano una coppia a ... Leggi su isaechia (Di lunedì 14 dicembre 2020)sono stati la coppia rivelazione di Matrimonio aItalia di quest’anno:infatti dopo essersi separata da Andrea Ghiselli – che dal canto suo si era fidanzato e poi lasciato con Sitara Rapisarda – ha ritrovato il sorriso proprio accanto a, protagonista insieme all’ex moglie Ambra della passata edizione. A dire la loro su questa inaspettata coppia sono stati glidi Matrimonio a, che contattati da Fanpage.it, hanno analizzato sotto vari aspetti la nuova coppia, e laa prendere la parola è stata la sessuologa Nadia Loffredi:formano una coppia a ...

fearlessxtommo_ : @insomniavx prima il matrimonio - IsaeChia : ‘#Matrimonioaprimavista Italia’, gli esperti spiegano perché la storia nata (a sorpresa) tra #MarcoRompietti e… - Rudi82_ : @TizRicc Si. Sono saltato al terzo gol e con un pugno ho tirato prima sul tetto e poi giù intorno a me lampadario M… - Decellerini3020 : @giadinagrisu Che poi l’accusa faceva ridere anche prima. Al matrimonio c’erano delle vip più importanti come la vo… - giorxhaz_ : @harrysdimpless è stata la prima donna a rifiutare il matrimonio riparatore. dovrebbe essere più conosciuta per que… -