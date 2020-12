Martina Sambucini | 19 anni | è la nuova Miss Italia 2020

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Novella ToloniRoma si è aggiudicata la prima edizione in streaming della storia del concorso di bellezza, riportando il titolo nella capitale dopo 27Occhi verdi, capelli castani e lo sguardo sognante di chi, a soli 19, è stata appena incoronata la più bella d'Roma, si è aggiudicata la fascia dinell'81esima edizione del concorso. Un'edizione speciale, segnata dalla pandemia da coronavirus, che ha costretto le, gli organizzatori e la giuria a dar vita a uno spettacolo unico trasmesso per la prima volta nella sua storia via streaming. Il conduttore Alessandro Grego lo aveva detto: "non si ...