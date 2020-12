Marocchino cosparge di benzina la moglie e cerca di darle fuoco “Era geloso”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Milano, 14 dic – Tragedia sfiorata per una 28enne residente a Milano aggredita dal convivente: l’uomo, a causa di una forma patologica di gelosia, aveva tentato di bruciarla vivandola di. Il tentativo è fortunatamente fallito e per l’immigrato, un 32enne con numerosi precedenti penali alle spalle, si sono aperte le porte del carcere. Le accuse sono di rapina aggravata e maltrattamenti in famiglia. Lo riferisce MilanoToday. Le operazioni di fermo sono state condotte dal Nucleo radiomobile di Milano. Le forze dell’ordine sono intervenute alle prime luci dell’alba di giovedì 11 dicembre, facendo irruzione nell’appartamento dove viveva la coppia, situato in zona Rogoredo. L’operazione è scattata in seguito all’ennesima, atroce violenza compiuta nei suoi confronti dal, culminata nel ...