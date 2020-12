Mario Proto, morto il fotografo della cronaca nera di Roma (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Ho assistito a talmente tanti fatti che nemmeno li ricordo tutti. Ho iniziato nel 1973, ho visto il terrorismo, gli anni di piombo, la Banda della Magliana che a Roma ha fatto un bel po’ di danni: mi sono divertito. Ho avuto tantissime soddisfazioni personali e ho vissuto tante pagine di storia”. Così Mario Proto, storico fotoreporter di cronaca nera a Roma per il “Corriere della sera”, morto questa mattina a Roma, sintetizzava a “The Wise Magazine” la sua straordinaria esperienza professionale. Proto è morto al Policlinico Gemelli dove era ricoverato da tre settimane in terapia intensiva per Covid. Aveva 67 anni. Nella sua carriera, lunga quasi 50 anni, Proto ha ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Ho assistito a talmente tanti fatti che nemmeno li ricordo tutti. Ho iniziato nel 1973, ho visto il terrorismo, gli anni di piombo, la BandaMagliana che aha fatto un bel po’ di danni: mi sono divertito. Ho avuto tantissime soddisfazioni personali e ho vissuto tante pagine di storia”. Così, storico fotoreporter diper il “Corrieresera”,questa mattina a, sintetizzava a “The Wise Magazine” la sua straordinaria esperienza professionale.al Policlinico Gemelli dove era ricoverato da tre settimane in terapia intensiva per Covid. Aveva 67 anni. Nella sua carriera, lunga quasi 50 anni,ha ...

