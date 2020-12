Mario Bozzoli, la moglie chiede verità: «Sono sicura che qualcuno ha visto, dicano cosa è successo» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mario Bozzoli nipote: il processo a Giacomo Bozzoli avrà inizio il prossimo 14 gennaio 2021. Le accuse a suo carico Sono pesantissime. Secondo la procura generale di Brescia, il nipote dell’imprenditore scomparso a Marcheno l’8 ottobre 2015 avrebbe ucciso e fatto sparire lo zio. Un piano che avrebbe ordito fin nei minimi dettagli, animato da un odio nei suoi confronti che avrebbe covato da tanto, tanto tempo. Lui respinge ogni accusa e si prepara ad affrontare i giudici, certo che non vi siano prove di colpevolezza a suo carico. Non ha optato per il rito alternativo, ma ha scelto quello ordinario che vedrà sfilare nel dibattimento in aula, in Corte d’assise a Brescia, tantissimi testimoni chiamati a deporre dall’accusa e della difesa. Il fratello di Mario Bozzoli: «Siamo ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 14 dicembre 2020)nipote: il processo a Giacomoavrà inizio il prossimo 14 gennaio 2021. Le accuse a suo caricopesantissime. Secondo la procura generale di Brescia, il nipote dell’imprenditore scomparso a Marcheno l’8 ottobre 2015 avrebbe ucciso e fatto sparire lo zio. Un piano che avrebbe ordito fin nei minimi dettagli, animato da un odio nei suoi confronti che avrebbe covato da tanto, tanto tempo. Lui respinge ogni accusa e si prepara ad affrontare i giudici, certo che non vi siano prove di colpevolezza a suo carico. Non ha optato per il rito alternativo, ma ha scelto quello ordinario che vedrà sfilare nel dibattimento in aula, in Corte d’assise a Brescia, tantissimi testimoni chiamati a deporre dall’accusa e della difesa. Il fratello di: «Siamo ...

