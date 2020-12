Mario Balotelli e Dayane Mello fidanzati? Emergono nuovi dettagli (Di lunedì 14 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dayane Mello è nuovamente al centro del gossip, questa volta per un dettaglio che ha confidato nella casa sulla storia con Mario Balotelli. Dayane Mello è sicuramente una delle concorrenti in assoluto più chiacchierate di questo Grande Fratello Vip. Prima per gli scontri con Francesco Oppini, la forte amicizia con Rosalinda Cannavò e adesso per Leggi su youmovies (Di lunedì 14 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è nuovamente al centro del gossip, questa volta per uno che ha confidato nella casa sulla storia conè sicuramente una delle concorrenti in assoluto più chiacchierate di questo Grande Fratello Vip. Prima per gli scontri con Francesco Oppini, la forte amicizia con Rosalinda Cannavò e adesso per

