Maretta in casa Atalanta: Gomez sfida Gasperini (Di lunedì 14 dicembre 2020) Si continua a respirare un aria pesante a Bergamo, la Maretta in casa Atalanta non è di certo finita. Anzi si preannuncia un Gennaio molto delicato per gli equilibri della Dea. Gomez ieri 13 Dicembre è stato relegato in panchina nella sfida vinta agilmente contro la Fiorentina. A nulla sono servite le parole dello stesso Gomez dopo la vittoria in Champions sui social. Un Gomez furioso ha cambiato totalmente le proprie parole. Maretta in casa Atalanta: Gomez in disaccordo con Gasperini? La rottura tra L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini e il Papu Gomez è ormai insanabile. Monta la ribellione e la frustrazione nel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 14 dicembre 2020) Si continua a respirare un aria pesante a Bergamo, lainnon è di certo finita. Anzi si preannuncia un Gennaio molto delicato per gli equilibri della Dea.ieri 13 Dicembre è stato relegato in panchina nellavinta agilmente contro la Fiorentina. A nulla sono servite le parole dello stessodopo la vittoria in Champions sui social. Unfurioso ha cambiato totalmente le proprie parole.inin disaccordo con? La rottura tra L’allenatore dell’Gian Pieroe il Papuè ormai insanabile. Monta la ribellione e la frustrazione nel ...

