Maradona | spunta la presunta figlia italiana | “Voglio il test del Dna”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Altre luci si accendono nella faida famigliare esplosa dopo la morte di Diego Armandocosì un’altradel Pibe de Oro. Si chiama Magalì Gil ed è una 25enne di origine. Tramite un video postato sui social e ripreso nelle ultime ore dalla stampa inglese la donna ha spiegato che andrà “fino in fondo per soddisfare un diritto universale”. “E’ un mio diritto sapere se è mio padre” chiarisce sui social la 25enne che già più di un anno fa si era mossa rivolgendosi alla Giustizia per ottenere l’esame del Dna. “La mia lotta va avanti da tempo – spiega – .Ho deciso fare questo video per mettere fine a tutte le speculazioni sulla vicenda. Per prima cosa voglio chiarire che il mio obiettivo è sempre stato uno solo: scoprire se ...