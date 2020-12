Maradona | Magalì Gil esce allo scoperto | “E’ un mio diritto sapere se è mio padre”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Spunta un altro personaggio nella faida familiare successiva alla morte di Diego Armando. Dopo l’argentino Santiago Lara, che nei giorni scorsi ha richiesto la riesumazione della salma del Pibe de Oro per effettuare il test del Dna, ora anche la 25enne di origini italianeGil interviene nella questione con un video registrato e postato sui social in cui chiede “di andare fino in fondo per soddisfare ununiversale”. Già da qualche annosi era rivolta alla Giustizia per ottenere l’esame del Dna infatti ha ribadito “La mia lotta va avanti da tempo. Ho deciso fare questo video per mettere fine a tutte le speculazioni sulla vicenda. Per prima cosa voglio chiarire che il mio obiettivo è sempre stato uno solo: scoprire seè mio padre. E’ un mio...