Maradona | Collovati senza filtri | “Struggente vedere certe immagini | lo volevano portare alla morte”

Il mister sulla morte di Diego Armando Maradona s'infittisce.VIDEO Napoli-Sampdoria, l'addio a Paolo Rossi: il minuto di silenzio al "Maradona"Il Pibe de Oro è scomparso lo scorso 25 novembre a causa di un arresto cardio-respiratorio, pochi giorni dopo aver subito un'operazione più che delicata. Al momento in discussione ci sono i medici e gli infermieri che avrebbero dovuto occuparsi di lui, sembrerebbe infatti che Diego stesse da solo. Le situazioni di salute più che precarie necessitavano un'attenzione giornaliera, ma stando alle ricostruzioni dei maggiori quotidiani sudamericani questo non accadeva. Negli ultimi giorni, infatti, si sono diffusi alcuni video in cui Maradona fumava sigari e beveva del vino. Niente di strano se non che il tutto sarebbe avvenuto solo pochissimi giorni dopo l'operazione subita, non si capisce il motivo ...

