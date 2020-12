Maradona, chi è Magalì Gil: età, Instagram e passato della presunta figlia illegittima del Pibe De Oro (Di lunedì 14 dicembre 2020) Maradona, chi è Magalì Gil, la presunta figlia illegittima del Pibe de Oro: ecco tutto quello che sappiamo di lei e del suo passato. La morte di Diego Armando Maradona ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi tantissimi tifosi e di tutti quelli che lo hanno amato, ma ha aperto anche una serie di diatribe, soprattutto in merito alla destinazione della sua cospicua eredità. Nelle ultime settimane, infatti, sono venuti fuori alcuni presunti figli illegittimi del Pibe de Oro, alcuni dei quali hanno richiesto un test del DNA per poter sapere con certezza la verità sul loro passato. Maradona, chi è la presunta figlia ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 14 dicembre 2020), chi èGil, ladelde Oro: ecco tutto quello che sappiamo di lei e del suo. La morte di Diego Armandoha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi tantissimi tifosi e di tutti quelli che lo hanno amato, ma ha aperto anche una serie di diatribe, soprattutto in merito alla destinazionesua cospicua eredità. Nelle ultime settimane, infatti, sono venuti fuori alcuni presunti figli illegittimi delde Oro, alcuni dei quali hanno richiesto un test del DNA per poter sapere con certezza la verità sul loro, chi è la...

pap1pap : @giacomoamala Chi? Pelè e Maradona che gli dicono: dai...vieni tu allora su...anzi...marcaci un po'. - vinalfano : RT @Valenti00278189: Scusate ma i napoletani che sono scesi per omaggiare Maradona sono tutti contagiati o solo chi va a fare compere e… - ParaBellum____ : RT @Pgreco_: Sono passati 15 giorni dal mega assembramento per la morte di Maradona. La Campania ha una curva in costante discesa e la medi… - IlSoldini : @MarcoBeschi @valfurla In un paese dove l'opposizione pretende che le proprie istanze diventino legge, dove l'oppos… - gabribell74 : @MontellaNello @ArenaRosario Detto da chi ha la foto di Maradona... -