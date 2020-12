Mara Venier lancia una bomba su Domenica In, ecco chi la sostituirà (Di lunedì 14 dicembre 2020) Da qualche settimana la Venier ha parlato di abbandonare il programma l’anno prossimo, si è quindi cercato di scoprire chi la sostituirà La Venier aveva parlato della possibilità di lasciare la conduzione di Domenica In l’anno prossimo. Si è quindi subito iniziato a pensare a chi potrebbe sostituirla, tra i nomi venuti fuori sono spiccati L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 14 dicembre 2020) Da qualche settimana laha parlato di abbandonare il programma l’anno prossimo, si è quindi cercato di scoprire chi laLaaveva parlato della possibilità di lasciare la conduzione diIn l’anno prossimo. Si è quindi subito iniziato a pensare a chi potrebbe sostituirla, tra i nomi venuti fuori sono spiccati L'articolo proviene da YesLife.it.

tuttopuntotv : Mara Venier sogna Domenica In itinerante come Il Cantagiro #DomenicaIn - infoitcultura : Domenica In, Paolo Conticini in grande imbarazzo “ma cosa dici?…”, Mara Venier non sa come uscirne, gelo in studio - GiordanoSegato : @gretelisabetta È il thread più imbarazzante mai letto comunque MARA VENIER *eject* - Leaderdelsettor : RT @catty8323: @Xueza_00 Scusi ma non so se la Licia colò si sia trasformata in una ronciosa, una volta si lavava, mi pare. Io nel mio picc… - zazoomblog : Domenica In Mara Venier prima annuncia che l’anno prossimo non la condurrà più poi in trasmissione lancia una bomba… -