Manovra, da superbonus a incentivi auto: Governo al lavoro (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Tutte le forze della maggioranza e dell’opposizione sono d’accordo nel prorogare gli incentivi per il settore auto che hanno anche una valenza ambientale. Il parco auto italiano è il più vecchio d’Europa“. Lo ha detto il Viceministro all’Economia, Antonio Misiani, ai microfoni di Rainews sottolineando che “c’è una discussione sui parametri di riferimento a cui ancorare gli incentivi”, ha puntualizzato. “Noi siamo orientati favorevolmente all’introduzione di un ammortizzatore sociale per gli autonomi iscritti alla gestione separata Inps. Ci sono proposte da parte di gruppi di maggioranza e opposizione. Ci stiamo lavorando per rendere possibile l’approvazione”. “Confermo – ha poi aggiunto Misiani – la piena disponibilità mia e del Governo a sedersi intorno a un tavolo, a ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Tutte le forze della maggioranza e dell’opposizione sono d’accordo nel prorogare gliper il settoreche hanno anche una valenza ambientale. Il parcoitaliano è il più vecchio d’Europa“. Lo ha detto il Viceministro all’Economia, Antonio Misiani, ai microfoni di Rainews sottolineando che “c’è una discussione sui parametri di riferimento a cui ancorare gli”, ha puntualizzato. “Noi siamo orientati favorevolmente all’introduzione di un ammortizzatore sociale per glinomi iscritti alla gestione separata Inps. Ci sono proposte da parte di gruppi di maggioranza e opposizione. Ci stiamo lavorando per rendere possibile l’approvazione”. “Confermo – ha poi aggiunto Misiani – la piena disponibilità mia e dela sedersi intorno a un tavolo, a ...

