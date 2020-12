Magali Gil | “Sono figlia di Maradona E’ mio diritto fare il test del dna”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Si chiamaGil e ha 25 anni. Secondo il Daily Mail è “l’altra presuntaitaliana di Diego Armando”. Almeno, questo è quello che la ragazza ha intenzione di dimostrare ricorrendo aldel Dna che ha definito un suo “universale”. La ragazza èdi Claudia Mariana. I figli riconosciuti dasono Diego jr, 34 anni, Dalma, 32, Giannina, 30, Jana, 23, e Diego Fernando, 7. Poi ci sono i cinque che sostengono di essere figli non riconosciuti, Santiago Lara, 19 anni e i tre presunti figli cubani Joana e i gemelli Lu e Javielito. EGil. Cosa c’è in “gioco”? Settanta milioni di dollari. A tanto ammonterebbe l’eredità del Pibe de oro. Ma come ha fatto la ragazza a sospettare di essere la...