"Ma alla Rai ci sono o ci fanno?". Salvini bombarda Di Maio e Varriale: cosa si è "scordato" il ministro | Guarda (Di lunedì 14 dicembre 2020) "Na alla Rai ci sono o ci fanno?". Matteo Salvini, su Twitter, si scaglia contro Enrico Varriale, 90° minuto e Luigi Di Maio, infiocinandoli in un sol colpo. Anzi, un solo tweet. "Invece di occuparsi dei 18 pescatori sequestrati da 104 giorni in Libia - scrive sui social il leader della Lega, polemico - , Di Maio va a parlare di calcio a 90* Minuto... Ma alla Rai ci sono o ci fanno?". Il riferimento, ovvio, è ai pescatori di Mazara del Vallo prigionieri delle milizie di Haftar da inizio settembre, dietro ricatto al governo italiano, sui cui la Farnesina e Palazzo Chigi non sembrano voler agire con determinazione. Per la cronaca, Di Maio a 90° minuto ha proposto un triangolare calcistico da ...

matteosalvinimi : Invece di occuparsi dei 18 pescatori sequestrati da 104 giorni in Libia, Di Maio va a parlare di calcio a 90* Minut… - Radio3tweet : Per tutti gli #Expat che trascorreranno il Natale lontano da amici e famiglia rimasti in Italia, un modo per sentir… - RaiCultura : Inizia #ARivederLestelle, un evento prodotto da Rai Cultura, si alza il sipario del @teatroallascala: l'introduzion… - adrianobusolin : 'Ma alla #Rai ci sono o ci fanno?'. #Salvini bombarda #DiMaio: cosa si è 'scordato' il #ministro

