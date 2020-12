Lutto nel mondo della letteratura | chi era “la spia che venne dal freddo”

Leggi su chenews

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilpiange un maestro dei gialli. La sua esperienza nei servizi segreti fu l’inizio di un successo planetario. “E’ stato un giganteinglese. L’ho rappresentato per 15 anni, ho perso un amico” – ha scritto il suo agente John Geller in una nota, annunciando che “il decesso è avvenuto sabato dopo una breve malattia non legata al Covid”. E ha aggiunto: “I nostri pensieri vanno ai suoi quattro figli, alle loro famiglie e alla sua cara moglie Jane”. E’ morto all’età di 89 anni lo scrittore britannico John le Carré, lo ha portato via una polmonite ma si parla anche di Covid. Era noto in tutto ilper i suoi romanzi di spionaggio. In 60 anni di carriera, ha scritto capolavori come “Chiamata per il morto” capolavoro che ha dato ...