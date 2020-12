L’Ucraina vuole proporre Chernobyl come sito Unesco (Di lunedì 14 dicembre 2020) (foto: Getty Images)Il nuovo ministro della Cultura ucraino Oleksandre Tkatchenko, in carica da sei mesi, ha proposto di classificare il sito di Chernobyl, teatro del peggior disastro nucleare della storia, come patrimonio mondiale dell’Unesco. Ciò per evitare che la zona di esclusione di Chernobyl venga danneggiata dalle condizioni meteorologiche e dal grande afflusso di turisti che sta sperimentando da un po’ di tempo a questo parte. “È uno dei territori più emblematici delL’Ucraina” e va “preservato per l’umanità”, ha sottolineato Tkatchenko. L’espansione dell’attività turistica Un riconoscimento del genere da parte dell’agenzia per i beni culturali delle Nazioni Unite potrebbe aiutare il governo ucraino a sviluppare ulteriormente l’attività turistica sul sito e a ... Leggi su wired (Di lunedì 14 dicembre 2020) (foto: Getty Images)Il nuovo ministro della Cultura ucraino Oleksandre Tkatchenko, in carica da sei mesi, ha proposto di classificare ildi, teatro del peggior disastro nucleare della storia,patrimonio mondiale dell’. Ciò per evitare che la zona di esclusione divenga danneggiata dalle condizioni meteorologiche e dal grande afflusso di turisti che sta sperimentando da un po’ di tempo a questo parte. “È uno dei territori più emblematici del” e va “preservato per l’umanità”, ha sottolineato Tkatchenko. L’espansione dell’attività turistica Un riconoscimento del genere da parte dell’agenzia per i beni culturali delle Nazioni Unite potrebbe aiutare il governo ucraino a sviluppare ulteriormente l’attività turistica sule a ...

