Luciana Littizzetto scrive una lettera a Wanda Nara | “Il sessismo è un’altra cosa…” VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 14 dicembre 2020), nel corso di Che tempo che fa andato in onda ieri, ha risposto a. Lo scorso 6 dicembre la comica torinese aveva preso di mira la moglie di Mauro Icardi per una foto pubblicata su Instagram che la ritrae senza veli sul dorso di un cavallo.replica a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.