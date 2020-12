Luciana Littizzetto risponde a Wanda Nara: ‘Il sessismo è un’altra cosa’ (Di lunedì 14 dicembre 2020) Prosegue il botta e risposta tra Luciana Littizzetto e Wanda Nara. Dopo che quest’ultima ha risposto alla battuta della comica torinese minacciando azioni legali, ‘Lucianina’ nella puntata di Che tempo che fa in onda domenica 13 dicembre su Rai 3 ha replicato con una lettera nella quale ha respinto con fermezza l’accusa di sessismo fattale dalla moglie di Mauro Icardi e ha rivendicato la libertà di una sana risata specie in tempi così duri. Wanda Nara sulla battuta di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa: ‘Dovrà risponderne giudizialmente’ La lettera di Luciana Littizzetto a Wanda Nara Tutto era nato da una foto che Wanda ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 14 dicembre 2020) Prosegue il botta e risposta tra. Dopo che quest’ultima ha risposto alla battuta della comica torinese minacciando azioni legali, ‘Lucianina’ nella puntata di Che tempo che fa in onda domenica 13 dicembre su Rai 3 ha replicato con una lettera nella quale ha respinto con fermezza l’accusa difattale dalla moglie di Mauro Icardi e ha rivendicato la libertà di una sana risata specie in tempi così duri.sulla battuta dia Che tempo che fa: ‘Dovràrne giudizialmente’ La lettera diTutto era nato da una foto che...

