Lotta al coronavirus, attivata la nuova sede Usca nella Valle del Sele (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContursi Terme (Sa) – Il distretto sanitario 64 dell’Asl di Salerno ha una seconda sede Usca. Da oggi, infatti, l’unità speciale di comunità assistenziale, oltre alla sede di Eboli attiva già dai primi di maggio nella cura dei pazienti covid, può contare anche su una nuova struttura sita in località Tufaro a Contursi Terme. Inaugurata questa mattina, alla presenza del sindaco di Contursi Alfonso Forlenza, del parroco don Salvatore Spingi, della direttrice del distretto 64 Giuseppina Arcaro, della dirigente Asl Giovanna di Dia, della responsabile medicina di base Giuseppina Calzaretta, del referente Usca Lazzaro Lenza, di medici, infermieri tra cui Onofrio Calzaretta e Vincenzo Grieco, e i sanitari e volontari della Croce Rossa italiana-comitato di Serre, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContursi Terme (Sa) – Il distretto sanitario 64 dell’Asl di Salerno ha una seconda. Da oggi, infatti, l’unità speciale di comunità assistenziale, oltre alladi Eboli attiva già dai primi di maggiocura dei pazienti covid, può contare anche su unastruttura sita in località Tufaro a Contursi Terme. Inaugurata questa mattina, alla presenza del sindaco di Contursi Alfonso Forlenza, del parroco don Salvatore Spingi, della direttrice del distretto 64 Giuseppina Arcaro, della dirigente Asl Giovanna di Dia, della responsabile medicina di base Giuseppina Calzaretta, del referenteLazzaro Lenza, di medici, infermieri tra cui Onofrio Calzaretta e Vincenzo Grieco, e i sanitari e volontari della Croce Rossa italiana-comitato di Serre, ...

