Loredana Lecciso, la polemica con Romina Power: “A mia figlia non augurerei di farlo” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Loredana Lecciso ha fatto arrabbiare Romina Power per una dichiarazione che non è piaciuta alla ex moglie di Al Bano Carrisi. Scopriamo perché Una frase che proprio non è piaciuta a Romina e che ha scatenato una forte frizione tra le due donne che nel corso degli anni si sono condivise un unico uomo. Parliamo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 14 dicembre 2020)ha fatto arrabbiareper una dichiarazione che non è piaciuta alla ex moglie di Al Bano Carrisi. Scopriamo perché Una frase che proprio non è piaciuta ae che ha scatenato una forte frizione tra le due donne che nel corso degli anni si sono condivise un unico uomo. Parliamo L'articolo proviene da Leggilo.org.

_gaybriele : Emanuela Aureli, Lisa Fusco, Mingo, Loredana Lecciso. Per favore contenete l'invidia. - QuotidianPost : Loredana Lecciso frecciatina a Romina Power? Cosa ha detto - AlessiofFratini : Loredana Lecciso + la figlia Jasmine C’è sempre un duo come unico concorrente, Loredana è un bel personaggio. Jasmi… - zazoomblog : Albano e Romina lo sfogo di Loredana Lecciso: “La famiglia tradizionale non ha prezzo” - #Albano #Romina #sfogo… - zazoomblog : Albano e Romina lo sfogo di Loredana Lecciso: “La famiglia tradizionale non ha prezzo” - #Albano #Romina #sfogo… -