Loredana Lecciso frecciatina a Romina Power? Cosa ha detto (Di lunedì 14 dicembre 2020) Intervistata dal magazine Grand Hotel Loredana Lecciso non ha esitato a parlare della sua vita privata, in particolare dei rapporti con Albano, ma anche con Romina Power molto presente ancora nella vita del cantante. La Lecciso, che attualmente assiste da casa al debutto della figlia Jasmine a The Voice Senior dove è giudice insieme al papà, ha rivelato quanto è complicato convivere in una famiglia allargata. La compagna di Albano vorrebbe per i suoi figli una famiglia tradizionale, questo perché nel corso degli anni ha compreso che la gestione di un ex, ma anche dei figli nati da un precedente rapporto, non è facile ci vuole l’impegno di tutti: “Io ho costruito una bella famiglia allargata assieme ad Albano però devo essere molto sincera: provengo da una famiglia tradizionale e augurerei a mia ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Intervistata dal magazine Grand Hotelnon ha esitato a parlare della sua vita privata, in particolare dei rapporti con Albano, ma anche conmolto presente ancora nella vita del cantante. La, che attualmente assiste da casa al debutto della figlia Jasmine a The Voice Senior dove è giudice insieme al papà, ha rivelato quanto è complicato convivere in una famiglia allargata. La compagna di Albano vorrebbe per i suoi figli una famiglia tradizionale, questo perché nel corso degli anni ha compreso che la gestione di un ex, ma anche dei figli nati da un precedente rapporto, non è facile ci vuole l’impegno di tutti: “Io ho costruito una bella famiglia allargata assieme ad Albano però devo essere molto sincera: provengo da una famiglia tradizionale e augurerei a mia ...

QuotidianPost : Loredana Lecciso frecciatina a Romina Power? Cosa ha detto - AlessiofFratini : Loredana Lecciso + la figlia Jasmine C’è sempre un duo come unico concorrente, Loredana è un bel personaggio. Jasmi… - zazoomblog : Albano e Romina lo sfogo di Loredana Lecciso: “La famiglia tradizionale non ha prezzo” - #Albano #Romina #sfogo… - zazoomblog : Albano e Romina lo sfogo di Loredana Lecciso: “La famiglia tradizionale non ha prezzo” - #Albano #Romina #sfogo… - infoitcultura : Albano e Romina, lo sfogo di Loredana Lecciso: “La famiglia tradizionale non ha prezzo” -