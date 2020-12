Loredana Lecciso felice con Al Bano: “La famiglia tradizionale non ha prezzo” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Loredana Lecciso è al settimo cielo al fianco del suo compagno Al Bano Carrisi, rivelando però di preferire la famiglia tradizionale a quella allargata. Loredana Lecciso è uno dei personaggi più discussi degli ultimi tempi. C’è chi la ama e trova adorabile la sua simpatia, dote che non nasconde mai quando è ospite nei salotti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 14 dicembre 2020)è al settimo cielo al fianco del suo compagno AlCarrisi, rivelando però di preferire laa quella allargata.è uno dei personaggi più discussi degli ultimi tempi. C’è chi la ama e trova adorabile la sua simpatia, dote che non nasconde mai quando è ospite nei salotti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

_gaybriele : Emanuela Aureli, Lisa Fusco, Mingo, Loredana Lecciso. Per favore contenete l'invidia. - QuotidianPost : Loredana Lecciso frecciatina a Romina Power? Cosa ha detto - AlessiofFratini : Loredana Lecciso + la figlia Jasmine C’è sempre un duo come unico concorrente, Loredana è un bel personaggio. Jasmi… - zazoomblog : Albano e Romina lo sfogo di Loredana Lecciso: “La famiglia tradizionale non ha prezzo” - #Albano #Romina #sfogo… - zazoomblog : Albano e Romina lo sfogo di Loredana Lecciso: “La famiglia tradizionale non ha prezzo” - #Albano #Romina #sfogo… -