Londra | Identificata una nuova variante del coronavirus Ma l' Oms tranquillizza

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 14 dicembre 2020) È stataunadelche potrebbe essere associata a una diffusione più rapida del Covid-19. Lo ha detto il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, a una Commissione parlamentare. Il ministro ha assicurato che “nulla suggerisce” che laabbia causato delle forme patologiche peggiori o che i vaccini non siano più efficaci. Ha precisato anche che 60 diverse autorità locali in Inghilterra hanno registrato infezioni da Covid causate dalla. “Le analisi iniziali suggeriscono che questasi stia espandendo piu’ velocemente di quelle esistenti”, ha spiegato Hancock, “abbiamo identificato al momento oltre mille infezioni con questa, per lo piu’ nel Sud ...