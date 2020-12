Londra è la città più magnetica e vivibile al mondo (Di lunedì 14 dicembre 2020) La classifica del Global Power City Index 2020 Secondo la classifica del Global Power City Index (Gpci) che valuta l’attrattiva e i livelli di vivibilità di oltre 40 città al mondo, Londra si posiziona al primo posto per il nono anno consecutivo. Quest’anno, per la prima volta, l’indice compilato dalla giapponese Mori Memorial Foundation, ha tenuto in considerazione l’impatto del Coronavirus sullo stile di vita dei cittadini delle metropoli a livello globale. Dopo Londra nella classifica troviamo New York e Tokyo. L’ordine è lo stesso dello scorso anno. Salgono in classifica Parigi e Singapore, rispettivamente al quarto e al quinto posto. E c’è anche una italiana tra le più vivibili città del mondo. È Milano. L’unica rappresentante del nostro Paese. Occupa la 39esima posizione su un ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 dicembre 2020) La classifica del Global Power City Index 2020 Secondo la classifica del Global Power City Index (Gpci) che valuta l’attrattiva e i livelli di vivibilità di oltre 40alsi posiziona al primo posto per il nono anno consecutivo. Quest’anno, per la prima volta, l’indice compilato dalla giapponese Mori Memorial Foundation, ha tenuto in considerazione l’impatto del Coronavirus sullo stile di vita dei cittadini delle metropoli a livello globale. Doponella classifica troviamo New York e Tokyo. L’ordine è lo stesso dello scorso anno. Salgono in classifica Parigi e Singapore, rispettivamente al quarto e al quinto posto. E c’è anche una italiana tra le più vivibilidel. È Milano. L’unica rappresentante del nostro Paese. Occupa la 39esima posizione su un ...

