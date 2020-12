Loki: un mistero di Avengers: Endgame svelato nel trailer della serie Disney+ (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il trailer di Loki ha svelato i primi dettagli sulla serie Disney+ interpretata da Tom Hiddleston riagganciandosi agli eventi mostrati in Avengers: Endgame. Il primo trailer della serie Disney+ Loki, lanciato nel corso del Disney Investor Day 2020, risolverebbe un mistero legato all'hit Avengers: Endgame, che vede gli Avengers tornare nel passato per recuperare le Gemme dell'Infinito facendo visita, tra l'altro, al Loki del 2012. Loki è morto per mano di Thanos all'inizio di Avengers: Infinity War, per poi ricomparire in Avengers: ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ildihai primi dettagli sullainterpretata da Tom Hiddleston riagganciandosi agli eventi mostrati in. Il primo, lanciato nel corso del Disney Investor Day 2020, risolverebbe unlegato all'hit, che vede glitornare nel passato per recuperare le Gemme dell'Infinito facendo visita, tra l'altro, aldel 2012.è morto per mano di Thanos all'inizio di: Infinity War, per poi ricomparire in: ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Loki: un mistero di Avengers: Endgame svelato nel trailer della serie Disney+ - Biodiariocos1 : @L_valhalla Quindi ha i capelli corti e gli occhiali per somigliare a lui. Ora mistero risolto, era Loki ?? - _DemonsHunter : RT @wizardsloki: per gli americani è stata lampante questa reference: nel trailer, quando Loki è sull'aereo fa riferimento al mistero di D… - sooltantoparole : RT @wizardsloki: per gli americani è stata lampante questa reference: nel trailer, quando Loki è sull'aereo fa riferimento al mistero di D… - GioTanner : RT @wizardsloki: per gli americani è stata lampante questa reference: nel trailer, quando Loki è sull'aereo fa riferimento al mistero di D… -