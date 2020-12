Lockdown Germania: la Merkel chiude il paese per quasi un mese (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lockdown Germania – L’esecutivo guidato da Giuseppe Conte valuta la possibilità di un ulteriore irrigidimento delle misure anti-contagio durante le festività natalizie. Si temono le occasioni di assembramento dovute a shopping natalizio e riunioni familiari: arriva l’esempio tedesco a dare manforte al governo. Angela Merkel, infatti, ha deciso di “chiudere” il paese per quasi un mese a causa della diffusione del coronavirus. Segui Termometro Politico su Google News Lockdown Germania: “serve un’azione urgente” Lockdown Germania – Angela Merkel non ha usato mezzi termini in un recente intervento sull’andamento dell’epidemia in terra teutonica. “Le misure stabilite il 2 ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 14 dicembre 2020)– L’esecutivo guidato da Giuseppe Conte valuta la possibilità di un ulteriore irrigidimento delle misure anti-contagio durante le festività natalizie. Si temono le occasioni di assembramento dovute a shopping natalizio e riunioni familiari: arriva l’esempio tedesco a dare manforte al governo. Angela, infatti, ha deciso di “re” ilperuna causa della diffusione del coronavirus. Segui Termometro Politico su Google News: “serve un’azione urgente”– Angelanon ha usato mezzi termini in un recente intervento sull’andamento dell’epidemia in terra teutonica. “Le misure stabilite il 2 ...

Corriere : Merkel: «Lockdown totale in Germania da mercoledì» - AnnalisaChirico : Fanno un Dpcm, fissano delle regole, poi in Germania la cancelliera Merkel decide il lockdown e loro cambiano idea.… - SirDistruggere : In Germania, dove c'è una situazione contagi e morti migliore della nostra, ci sarà il lockdown dal 16 dicembre al… - missypippi : RT @AnnalisaChirico: Fanno un Dpcm, fissano delle regole, poi in Germania la cancelliera Merkel decide il lockdown e loro cambiano idea. Se… - partimeasylover : A #noneladurso @luigidimaio dice di ispirarsi a #modelloMerkel con #Germania chiusa 17/12 - 10/1. Peccato #Germania… -