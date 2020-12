Lockdown di Natale. Dopo la Germania, anche Londra e l'Olanda in zona rossa (Di lunedì 14 dicembre 2020) Natale ad alto contagio. L’Ue ha trovato il suo incubo comune. Da Berlino ad Atene, passando per Amsterdam, le capitali europee si stanno muovendo per ultimare la propria strategia anti-Covid per il periodo delle Feste, il più temuto a ogni latitudine. In Germania, dove da mercoledì scatterà il Lockdown generale, il governo ha chiesto ai cittadini di evitare lo shopping e comprare lo stretto indispensabile. L’Olanda si avvia sulla stessa strada. In Francia, dove sono partiti gli screening di massa in alcune città, molte restrizioni cadranno a partire da domani, ma bar e ristoranti potrebbero restare chiusi oltre il 20 gennaio. In Spagna, nel mirino per aver sottostimato di circa 18mila morti il bilancio della pandemia, il governo ha annunciato l’inizio della vaccinazione di massa tra il 4 e il 5 gennaio, accorciando i ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020)ad alto contagio. L’Ue ha trovato il suo incubo comune. Da Berlino ad Atene, passando per Amsterdam, le capitali europee si stanno muovendo per ultimare la propria strategia anti-Covid per il periodo delle Feste, il più temuto a ogni latitudine. In, dove da mercoledì scatterà ilgenerale, il governo ha chiesto ai cittadini di evitare lo shopping e comprare lo stretto indispensabile. L’si avvia sulla stessa strada. In Francia, dove sono partiti gli screening di massa in alcune città, molte restrizioni cadranno a partire da domani, ma bar e ristoranti potrebbero restare chiusi oltre il 20 gennaio. In Spagna, nel mirino per aver sottostimato di circa 18mila morti il bilancio della pandemia, il governo ha annunciato l’inizio della vaccinazione di massa tra il 4 e il 5 gennaio, accorciando i ...

