“Lo hai fatto…”. Paolo Brosio, l’audio choc della fidanzata Maria Laura. La macchina della verità conferma (Di lunedì 14 dicembre 2020) Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis sono tornati nello studio di Barbara D’Urso per parlare della loro storia d’amore. Già la scorsa settimana, dopo le accuse di Diego Granese, i due erano stati ospiti del ‘Live – Non è la D’Urso’. Diego aveva dichiarato di essere in possesso di un audio che dimostrerebbe che l’amore di Maria Laura nei confronti di Brosio sia soltanto per interesse e per avere visibilità. “Sto con lui per arrivare al successo”, direbbe la 22enne modella nell’audio ascoltato in studio dagli ospiti e dalla conduttrice, che aveva commentato: “Sembri un’approffitatrice, c’è una frase molto particolare”. Dopo intere settimane passate a rimpallarsi accuse ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020)De Vitis sono tornati nello studio di Barbara D’Urso per parlareloro storia d’amore. Già la scorsa settimana, dopo le accuse di Diego Granese, i due erano stati ospiti del ‘Live – Non è la D’Urso’. Diego aveva dichiarato di essere in possesso di un audio che dimostrerebbe che l’amore dinei confronti disia soltanto per interesse e per avere visibilità. “Sto con lui per arrivare al successo”, direbbe la 22enne monelascoltato in studio dagli ospiti e dalla conduttrice, che aveva commentato: “Sembri un’approffitatrice, c’è una frase molto particolare”. Dopo intere settimane passate a rimpallarsi accuse ...

