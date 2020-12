Lo accompagniamo alla morte Iva Zanicchi | la terrificante telefonata dei medici | dettaglio-choc sull' addio al fratello | strazio in tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Straziata dal dolore, Iva, che non riesce a superare ladel, che considerava come un figlio. Cardiopatico e dunque più esposto al coronavirus, Antonio se ne è andato qualche settimana fa. Ma Iva soffre soprattutto per come se ne è andato: solo, senza l'affetto dei suoi cari, come ogni malato Covid. E latorna sul dramma a Domenica Live, il programma di Barbara D'Urso su Canale 5, dove si spende in un appello: "Dovete permettere una persona accanto a chi sta morendo. Questa è disumanità. Queste sono cose da medioevo, da secoli oscuri. Finché avrò fiato, e finché ci sarà il Covid, io combatterò. E' un supplizio e una pena che non si rimargina", tuona Iva. Dunque, dopo aver raccontato i dettagli relatividi Antonio, ha ...