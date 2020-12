LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: si riparte! Bassino e Brignone all’attacco di Shiffrin! (Di lunedì 14 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 12.41 Sono quattro le azzurre qualificate per la seconda manche. Oltre a Bassino e Brignone, troviamo Sofia Goggia in 13ma posizione ed Elena Curtoni in 20ma. Purtroppo le giovani latitano ormai da diversi anni in Gigante. Per fortuna Marta Bassino è ancora 24enne, tuttavia bisognerà correre ai ripari per non vivere quanto sta accadendo da anni nel Gigante maschile. 12.36 Marta Bassino e Federica Brignone sono rispettivamente seconda e terza a 0.07 e 0.14 dall’americana Mikaela Shiffrin, dunque in piena corsa per la vittoria. E’ uscita nella prima manche la slovacca Petra Vlhova, leader della classifica generale. 12.33 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.00 ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 12.41 Sono quattro le azzurre qualificate per la seconda manche. Oltre a, troviamo Sofia Goggia in 13ma posizione ed Elena Curtoni in 20ma. Purtroppo le giovani latitano ormai da diversi anni in. Per fortuna Martaè ancora 24enne, tuttavia bisognerà correre ai ripari per non vivere quanto sta accadendo da anni nelmaschile. 12.36 Martae Federicasono rispettivamente seconda e terza a 0.07 e 0.14 dall’americana Mikaela Shiffrin, dunque in piena corsa per la vittoria. E’ uscita nella prima manche la slovacca Petra Vlhova, leader della classifica generale. 12.33 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.00 ...

