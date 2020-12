LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Shiffrin vince davanti a Brignone. Out Bassino (Di lunedì 14 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 14.00 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 13.59 Federica Brignone vola in testa alla classifica di Gigante con 205 punti, 5 lunghezze avanti a Marta Bassino. Arriva però minacciosa anche Mikaela Shiffrin, terza a quota 150. Vlhova è ferma a 120. 13.58 Per Marta Bassino l’amarezza è profonda. Stava incantando, viaggiava con un vantaggio enorme, avrebbe certamente battuto anche Shiffrin. Purtroppo non è andata così, ma questo è lo sport: bisogna accettarlo. 13.57 Federica Brignone è caduta nella seconda manche, era completamente sdraiata sulla neve. Si è rialzata ed ha chiuso seconda: un miracolo! Senza quell’errore, ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 14.00 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 13.59 Federicavola in testa alla classifica dicon 205 punti, 5 lunghezze avanti a Marta. Arriva però minacciosa anche Mikaela, terza a quota 150. Vlhova è ferma a 120. 13.58 Per Martal’amarezza è profonda. Stava incantando, viaggiava con un vantaggio enorme, avrebbe certamente battuto anche. Purtroppo non è andata così, ma questo è lo sport: bisogna accettarlo. 13.57 Federicaè caduta nella seconda manche, era completamente sdraiata sulla neve. Si è rialzata ed ha chiuso seconda: un miracolo! Senza quell’errore, ...

