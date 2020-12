LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Shiffrin davanti ma Bassino e Brignone sono vicinissime. Vlhova out (Di lunedì 14 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DEL Gigante FEMMINILE DI OGGI 10.33: Tante difficoltà per la norvegese Tviberg che chiude all’ultimo posto con un ritardo abissale: 3?51 10.32: Anche la austriaca Haaser si inserisce davanti a Goggia: è 12ma a 2?20 da Shiffrin 10.30: la slovena Robnik perde tanto anche nella seconda parte di gara ed è 14ma a 2?36 da Shiffrin 10.30: Robnik ha 85 centesimi di ritardo all’intermedio 10.29: Continua a perdere la austriaca Truppe che chiude a 2?12 da Shiffrin ed è undicesima davanti a Goggia 10.28: All’intermedio Truppe ha 99 centesimi di ritardo 10.27: Bassino seconda, Brignone terza alle spalle di Shiffrin dopo le prime quindici discese 10.25: Bella ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELFEMMINILE DI OGGI 10.33: Tante difficoltà per la norvegese Tviberg che chiude all’ultimo posto con un ritardo abissale: 3?51 10.32: Anche la austriaca Haaser si inseriscea Goggia: è 12ma a 2?20 da10.30: la slovena Robnik perde tanto anche nella seconda parte di gara ed è 14ma a 2?36 da10.30: Robnik ha 85 centesimi di ritardo all’intermedio 10.29: Continua a perdere la austriaca Truppe che chiude a 2?12 daed è undicesimaa Goggia 10.28: All’intermedio Truppe ha 99 centesimi di ritardo 10.27:seconda,terza alle spalle didopo le prime quindici discese 10.25: Bella ...

