LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: bene Sofia Goggia, tra poco Brignone e Bassino (Di lunedì 14 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 13.36 Gravissimo errore nel finale per Holdener, che si è quasi fermata a due porte dal termine. E' 13ma a 1?76. Elena Curtoni è in top15, Sofia Goggia ad un passo dalla top10. Ora Lara Gut-Behrami. 13.34 L'austriaca Truppe è quarta a 0.21 da Truppe. Goggia sempre seconda a 0.01, Elena Curtoni sesta a 1?01. Mancano 10 atlete, la prossima sarà la svizzera Holdener. 13.32 Niente da fare, l'austriaca Haaser spodesta subito Sofia Goggia per appena un centesimo! Peccato. 13.30 Sofia Goggia AL COMANDO! 15 centesimi di vantaggio sulla polacca! Mette nel mirino la top10! 13.28 La norvegese Mowinckel, argento in discesa alle ultime Olimpiadi, sbaglia tantissimo ed è 14ma a ...

