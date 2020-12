LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Bassino e Brignone vicinissime alla capolista Shiffrin. Vlhova out (Di lunedì 14 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DEL Gigante FEMMINILE DI OGGI 10.13: Difficoltà molteplici per Holdener sul secondo muro: è quinta con 2?01 di ritardo da Shiffrin 10.12: Holdener all’intermedio ha un ritardo di 93 centesimi 10.11: La svedese Hector disputa una manche al di sotto delle sue potenzialità, lontana dalla seconda di sabato scorso. E’ quarta con 1?50 di ritardo 10.11: Hector all’intermedio ha 73 centesimi di ritardo 10.10: Anche Vlhova è fuori! Il dosso finale che aveva creato problemi a Bassino sbalza fuori la slovacca che non farà punti oggi 10.09: Vlhova all’intermedio ha 29 centesimi di ritardo 10.08: Esce di scena a due porte dalla fine la neozelandese Robinson che aveva rischiato di andare in ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELFEMMINILE DI OGGI 10.13: Difficoltà molteplici per Holdener sul secondo muro: è quinta con 2?01 di ritardo da10.12: Holdener all’intermedio ha un ritardo di 93 centesimi 10.11: La svedese Hector disputa una manche al di sotto delle sue potenzialità, lontana dseconda di sabato scorso. E’ quarta con 1?50 di ritardo 10.11: Hector all’intermedio ha 73 centesimi di ritardo 10.10: Ancheè fuori! Il dosso finale che aveva creato problemi asbalza fuori la slovacca che non farà punti oggi 10.09:all’intermedio ha 29 centesimi di ritardo 10.08: Esce di scena a due porte dfine la neozelandese Robinson che aveva rischiato di andare in ...

