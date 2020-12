LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Bassino e Brignone si giocano la vittoria con Shiffrin, fuori Vlhova! Seconda manche alle 13.00 (Di lunedì 14 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA manche 11.25: Si chiude qui la prima manche, grazie per averci seguito, appuntamento alle 13 per la Seconda manche 11.20: Niente da fare per Laura Pirovano che non si qualifica per la Seconda manche inserendosi al 36mo posto 11.15: Non ci sono inserimenti nelle prime trenta posizioni nelle ultime discese 11.11: Questa la classifica provvisoria della Seconda manche quando manca una sola azzurra al via, Laura Pirovano e 15 prove ancora da completare: 1 Shiffrin Mikaela USA 1:08.32 2 Bassino Marta ITA 1:08.39 +0.07 3 Brignone Federica ITA 1:08.46 +0.14 4 BRUNNER Stephanie AUT 1:09.02 +0.70 5 ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA11.25: Si chiude qui la prima, grazie per averci seguito, appuntamento13 per la11.20: Niente da fare per Laura Pirovano che non si qualifica per lainserendosi al 36mo posto 11.15: Non ci sono inserimenti nelle prime trenta posizioni nelle ultime discese 11.11: Questa la classifica provvisoria dellaquando manca una sola azzurra al via, Laura Pirovano e 15 prove ancora da completare: 1Mikaela USA 1:08.32 2Marta ITA 1:08.39 +0.07 3Federica ITA 1:08.46 +0.14 4 BRUNNER Stephanie AUT 1:09.02 +0.70 5 ...

