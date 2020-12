LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Bassino e Brignone si giocano la vittoria con Shiffrin, fuori Vlhova! Alle 13 la seconda manche Vlhova out (Di lunedì 14 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DEL Gigante FEMMINILE DI OGGI 10.45: esce di scena Stjernesund 10.42: Tante imprecisioni per la statunitense O’Brien che chiude a 4?43 da Shiffrin: 21ma e ultima tra quelle che sono arrivate al traguardo 10.41: Perde tanto nella seconda parte di gara la svedese Alphand che è 18ma a 3?23 10.37: La slovena Bucik è 16ma a 2?93 10.36: La francese Frasse Sombet è 16ma a 3?20 da Shiffrin. La pista si è sicuramente deteriorata soprattutto nella parte bassa 10.34: Perde progressivamente l’austriaca Gritsch che si piazza al 16mo posto a 3?51 dalla vetta 10.33: Tante difficoltà per la norvegese Tviberg che chiude all’ultimo posto con un ritardo abissale: 3?51 10.32: Anche la austriaca Haaser si inserisce davanti a Goggia: è 12ma a 2?20 da ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELFEMMINILE DI OGGI 10.45: esce di scena Stjernesund 10.42: Tante imprecisioni per la statunitense O’Brien che chiude a 4?43 da: 21ma e ultima tra quelle che sono arrivate al traguardo 10.41: Perde tanto nellaparte di gara la svedese Alphand che è 18ma a 3?23 10.37: La slovena Bucik è 16ma a 2?93 10.36: La francese Frasse Sombet è 16ma a 3?20 da. La pista si è sicuramente deteriorata soprattutto nella parte bassa 10.34: Perde progressivamente l’austriaca Gritsch che si piazza al 16mo posto a 3?51 dalla vetta 10.33: Tante difficoltà per la norvegese Tviberg che chiude all’ultimo posto con un ritardo abissale: 3?51 10.32: Anche la austriaca Haaser si inserisce davanti a Goggia: è 12ma a 2?20 da ...

