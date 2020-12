Live, Paolo Brosio sull’audio della fidanzata: “Lei non ha mentito a me” (Di lunedì 14 dicembre 2020) La coppia è stata di nuovo protagonista a Live Non è la d’Urso Paolo Brosio e Maria Laura sono stati di nuovo protagonisti nello studio di Barbara D’Urso, a Live non è la d’Urso, ieri sera. E’ stato mandato l’audio registrato dall’imprenditore Diego che aveva avuto una conversazione telefonica con la fidanzata del giornalista. “Ti sei improntata sulla fidanzata di Paolo Brosio? – domanda Diego e Maria Laura risponde “si per forza. Per il momento si”. La precisazione di Paolo Brosio Interviene a precisare Paolo Brosio: “io non l’ho sentito perché lei non ha mentito a me, ma ha mentito a lui. Esattamente le stesse parole che il nostro agente ha detto a ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) La coppia è stata di nuovo protagonista aNon è la d’Ursoe Maria Laura sono stati di nuovo protagonisti nello studio di Barbara D’Urso, anon è la d’Urso, ieri sera. E’ stato mandato l’audio registrato dall’imprenditore Diego che aveva avuto una conversazione telefonica con ladel giornalista. “Ti sei improntata sulladi? – domanda Diego e Maria Laura risponde “si per forza. Per il momento si”. La precisazione diInterviene a precisare: “io non l’ho sentito perché lei non haa me, ma haa lui. Esattamente le stesse parole che il nostro agente ha detto a ...

