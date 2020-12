Live – Non è la d’Urso, la macchina della verità dell’Alabama sbugiarda la fidanzata di Paolo Brosio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ieri sera in prima serata su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento di Live – non è la d’Urso condotto da Barbara d’Urso. La padrona di casa, come da tradizione ormai, ha dedicato la prima parte del programma all’emergenza coronavirus. Nella seconda parte dello show, invece, spazio all’eredità di Maradona, la morte di Paolo Rossi, Francesco Oppini contro le 5 sfere e una parentesi legata al GF Vip. Verso la fine del programma, però, il pubblico di Twitter è stato accontentato ed ha fatto il suo ingresso in studio l’ormai insostituibile macchina della verità dell’Alabama. La protagonista? La fidanzata di Paolo Brosio, 22 enne, attaccata da Diego Dranese circa la veridicità del suo ... Leggi su trendit (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ieri sera in prima serata su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento di– non è lacondotto da Barbara. La padrona di casa, come da tradizione ormai, ha dedicato la prima parte del programma all’emergenza coronavirus. Nella seconda parte dello show, invece, spazio all’eredità di Maradona, la morte diRossi, Francesco Oppini contro le 5 sfere e una parentesi legata al GF Vip. Verso la fine del programma, però, il pubblico di Twitter è stato accontentato ed ha fatto il suo ingresso in studio l’ormai insostituibile. La protagonista? Ladi, 22 enne, attaccata da Diego Dranese circa la veridicità del suo ...

XFactor_Italia : Arriverà la fine ma non sarà la fine... ?? Non ci siamo ancora ripresi dal feat. tra @MarroneEmma e @BlindPsg! ?? - acmilan : ??? - chetempochefa : 'Dipendesse da me Non saresti là fuori in giro Ma sapresti che cosa fare E lo saprei anch'io' @ligabue e… - toselluc : Non sono andato live perché avevo finito tardi di lavorare. Ho deciso di fare un video per rimediare (argomento Juv… - rtl1025 : ??? 'Non ne posso più, ho voglia di cantare dal vivo!' E @ZuccheroSugar lo farà proprio su RTL 102.5 lunedì prossim… -