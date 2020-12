Live non è la d’Urso, Il Ministro di Maio “Pronto a farmi il vaccino anti covid in trasmissione dalla d’Urso” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una lunga intervista quella rilasciata dal Ministro degli Esteri Luigi di Maio da Barbara d’Urso. L’ex segretario del M5S, ora Ministro del secondo governo Conte, ha parlato dei temi politici caldi in questo momento. La prima inevitabile domanda di Barbara d’Urso è stata sulla possibile crisi di governo. Di Maio non ha tergiversato e ha ammesso che ci sono problemi nella maggioranza: “Ci sono delle tensioni, nessuna crisi. Gli adulti trovano soluzioni, si siedono intorno ad un tavolo ed escono dalla stanza quando hanno risolto. I problemi si risolvono parlandosi, non con le interviste, non a mezzo stampa”. Per Di Maio il momento è difficile anche perché a Gennaio dovrebbe partire la più grande campagna di vaccinazioni che ha interessato ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una lunga intervista quella rilasciata daldegli Esteri Luigi dida Barbara. L’ex segretario del M5S, oradel secondo governo Conte, ha parlato dei temi politici caldi in questo momento. La prima inevitabile domanda di Barbaraè stata sulla possibile crisi di governo. Dinon ha tergiversato e ha ammesso che ci sono problemi nella maggioranza: “Ci sono delle tensioni, nessuna crisi. Gli adulti trovano soluzioni, si siedono intorno ad un tavolo ed esconostanza quando hanno risolto. I problemi si risolvono parlandosi, non con le interviste, non a mezzo stampa”. Per Diil momento è difficile anche perché a Gennaio dovrebbe partire la più grande campagna di vaccinazioni che ha interessato ...

