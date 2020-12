“Live”, Francesco Chiofalo sbugiarda l’ex Selvaggia Roma: «Ecco la foto che mostra la verità» (Di lunedì 14 dicembre 2020) A Live-Non è la D’Urso Francesco Chiofalo, l’ex di Selvaggia Roma, ha commentato il racconto della concorrente del “GF Vip”: «Ho le foto di Selvaggia con il padre». Duro il giovane nei confronti della sua vecchia fiamma: «Lei ha detto, e ripeto testualmente, che è da quando ha 15 anni che non vede il padre. Questa foto però mostra il contrario, aveva i denti rifatti quindi risale al 2018 circa», ha specificato il personal trainer. «Ma è assurdo», ha esclamato la conduttrice. Barbara D’Urso infatti ha detto di non credere a questa versione dei fatti: la conduttrice ha dichiarato che sarà lieta di ospitare Selvaggia Roma in studio una volta conclusa l’esperienza al “Grande Fratello Vip”. leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) A Live-Non è la D’Ursodi, ha commentato il racconto della concorrente del “GF Vip”: «Ho ledicon il padre». Duro il giovane nei confronti della sua vecchia fiamma: «Lei ha detto, e ripeto testualmente, che è da quando ha 15 anni che non vede il padre. Questaperòil contrario, aveva i denti rifatti quindi risale al 2018 circa», ha specificato il personal trainer. «Ma è assurdo», ha esclamato la conduttrice. Barbara D’Urso infatti ha detto di non credere a questa versione dei fatti: la conduttrice ha dichiarato che sarà lieta di ospitarein studio una volta conclusa l’esperienza al “Grande Fratello Vip”. leggi anche ...

