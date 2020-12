L'Italia torna zona rossa dal 19/12 Natale, no spostamenti e ristoranti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Oggi si deciderà se far scattare il provvedimento già il 19 e 20 dicembre — come vorrebbe l’ala rigorista del governo — o se invece slittare a ridosso del Natale. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 14 dicembre 2020) Oggi si deciderà se far scattare il provvedimento già il 19 e 20 dicembre — come vorrebbe l’ala rigorista del governo — o se invece slittare a ridosso del. Segui su affarni.it

lauraboldrini : La Camera approva! Ora tocca al Senato. Basta propaganda sulla pelle dei migranti. Basta criminalizzare chi salva… - Affaritaliani : L'Italia torna zona rossa dal 19 dicembre Natale, no spostamenti.Ristoranti chiusi - Italia_Notizie : Genoa-Juventus 1-3, le pagelle: Dybala torna a segnare, Chiesa arrembante, Ronaldo non sbaglia… - Marqs20876 : Mentre la Germania torna in #lockdown in Italia tutti in libertà. Perché non si può stare senza fare shopping o and… - MauroBeltramo : RT @Affaritaliani: L'Italia torna zona rossa dal 19 dicembre Natale, no spostamenti.Ristoranti chiusi -