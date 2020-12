L’incredibile crescita del fotovoltaico in Italia nonostante la crisi (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’impatto dell’uomo sull’ambiente si è fatto particolarmente pesante al punto che si è sempre più vicini a un punto di non ritorno. Ecco perché bisogna agire ora su tutti i fronti possibili, incluso quello dell’energia. Uno studio pubblicato su Nature Communications ha evidenziato come il tempo per raggiungere le zero emissioni di gas serra entro il 2050, limitando anche il riscaldamento globale a 1,5 gradi in più rispetto all’era preindustriale, sia ormai agli sgoccioli: è necessario investire molto di più nella produzione di energia pulita e cioè proveniente da fotovoltaico ed eolico. Per fortuna il nostro paese su questo registra un andamento più che positivo visto che il settore delle rinnovabili cresce nonostante il difficile periodo, soprattutto per qual che riguarda il fotovoltaico. I numeri della crescita ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’impatto dell’uomo sull’ambiente si è fatto particolarmente pesante al punto che si è sempre più vicini a un punto di non ritorno. Ecco perché bisogna agire ora su tutti i fronti possibili, incluso quello dell’energia. Uno studio pubblicato su Nature Communications ha evidenziato come il tempo per raggiungere le zero emissioni di gas serra entro il 2050, limitando anche il riscaldamento globale a 1,5 gradi in più rispetto all’era preindustriale, sia ormai agli sgoccioli: è necessario investire molto di più nella produzione di energia pulita e cioè proveniente daed eolico. Per fortuna il nostro paese su questo registra un andamento più che positivo visto che il settore delle rinnovabili cresceil difficile periodo, soprattutto per qual che riguarda il. I numeri della...

nuovasocieta : L’incredibile crescita del fotovoltaico in Italia nonostante la crisi - fabiolalli : #IntervalloLungo #quote #Economia 'I prossimi 3/6/9 mesi saranno complessi per l'economia in generale. In realtà s… - sportli26181512 : TMW RADIO - Nocerino: 'Milan, le basi ci sono tutte. Calabria ha avuto una crescita incredibile”: Dagli Stati Uniti… - 4kukinnie : ok ragaz l’ho finito, voto? Un solido 8.5 su 10, considerazioni finali? sicuramente una storia ben costruita, con p… - ziaaLai : @sunnycee_s Credo e spero che i momenti down a letto non li rivedremo più, su questo ha avuto una crescita incredib… -