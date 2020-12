Libro di testo: è ancora il fondamento della didattica, anche a distanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) A luglio 2020 un gruppo di ricerca di Indire ha pubblicato il report “Indagine tra i docenti italiani: pratiche didattiche durante il lockdown” all’interno del quale si è inteso delineare una sorta di “istantanea” delle pratiche didattiche attivate dai docenti italiani di ogni ordine e grado durante il lockdown della primavera 2020. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 dicembre 2020) A luglio 2020 un gruppo di ricerca di Indire ha pubblicato il report “Indagine tra i docenti italiani: pratiche didattiche durante il lockdown” all’interno del quale si è inteso delineare una sorta di “istantanea” delle pratiche didattiche attivate dai docenti italiani di ogni ordine e grado durante il lockdownprimavera 2020. L'articolo .

orizzontescuola : Libro di testo: è ancora il fondamento della didattica, anche a distanza - People1917 : @ConunagrandeA @scazzottate @SanCesario_Est @Paskunky @_Mmonta Io pure avevo inserito questo libro nella lista. Olt… - dorasperti : Leggendo Dei Boca. Dei fatti documentati nel libro divulgativo di Del Boca, ben poco si trova a tutt'oggi nei libri… - FilippoDMaver : @guidomarchello Un paio d'anni fa ho letto il libro nero della Lega, i due autori, piuttosto giovani, hanno inserit… - Gianluc23697308 : @Erminio71890018 @ZizzariAntonio @Pontifex_it Non sono idoli ma immagini e non compaiono in un libro di favole ma i… -