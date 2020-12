L’Europa nella morsa del covid. Londra torna zona rossa. La Germania in lockdown dal 16 dicembre (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gran Bretagna e Germania nella morsa del covid. A Londra nuova stretta nelle misure di contrasto al coronavirus. La capitale britannica da mercoledì torna in quasi lockdown. Stretta anti-covid in Gb, Londra torna zona rossa L’annuncio arriva ai Comuni da Matt Hancock, ministro della Sanità di Boris Johnson. Che ufficializza così la decisione di “reagire senza indugi alla ripresa locale di contagi registrato dopo la fine del confinamento nazionale bis di un mese il 2 dicembre”. In Germania nuovo confinamento da domani 16 dicembre Non va meglio in Germania dove Bund e Laender hanno deciso il confinamento più duro a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gran Bretagna edel. Anuova stretta nelle misure di contrasto al coronavirus. La capitale britannica da mercoledìin quasi. Stretta anti-in Gb,L’annuncio arriva ai Comuni da Matt Hancock, ministro della Sanità di Boris Johnson. Che ufficializza così la decisione di “reagire senza indugi alla ripresa locale di contagi registrato dopo la fine del confinamento nazionale bis di un mese il 2”. Innuovo confinamento da domani 16Non va meglio indove Bund e Laender hanno deciso il confinamento più duro a ...

