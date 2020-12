L’Eredità | cos’è successo nelle puntate del 12 e 13 Dicembre 2020

Leggi su italiasera

(Di lunedì 14 dicembre 2020) E’ stato un weekend avaro di vincite ma con un colpo di scena quello del preserale condotto da Flavio Insinna.continua a macinare grandi ascolti rispetto alle repliche di Caduta Libera nella fascia preserale, alla pari del super campione Massimo Cannoletta. Il divulgatore storico-artistico di Acquarica, però, per un giorno ha lasciato il posto ad un altro campione. Sabato 12, infatti, per la prima volta ha affrontato la fase finale Marco Rigon di Padova. Il nuovo campione, che lavora nel settore dei ricambi auto, si è giocato alla Ghigliottina la bellezza di 210 mila euro. Nella scelta delle parole, il padovano è riuscito a mantenerne 52.500 euro, dimezzando due volte. Marco doveva legare SPORT, ALBERO, RUBINETTO, CHARLESTON e MACCHINA con una sola parola, e ha scritto MARRONE. Marco è rimasto a bocca asciutta perché, in realtà, la ...