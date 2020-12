L’Eredità, Cannoletta perde alla Ghigliottina: la reazione di Flavio Insinna (Di lunedì 14 dicembre 2020) Massimo Cannoletta continua a stupire il pubblico, anche se nella puntata del 13 dicembre ha perso alla Ghigliottina. Flavio Insinna reagisce così Il supercampione de L’Eredità continua a stupire Il campione salentino de L’Eredità – che parla inglese, spagnolo, francese, tedesco e che prossimamente vorrebbe imparare anche la LIS, la lingua dei segni – è L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 dicembre 2020) Massimocontinua a stupire il pubblico, anche se nella puntata del 13 dicembre ha persoreagisce così Il supercampione decontinua a stupire Il campione salentino de– che parla inglese, spagnolo, francese, tedesco e che prossimamente vorrebbe imparare anche la LIS, la lingua dei segni – è L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

infoitcultura : L’eredità: il campione Massino Cannoletta in seria difficoltà “Ero in confusione” - infoitcultura : L'Eredità, Massimo Cannoletta perde il titolo: il nuovo campione è Marco. Ma nella Ghigliottina non spinge sul Peda… - rebeka4711 : @insinnaflavio Sto seguendo assiduamente L'eredità, perché ho conosciuto qui Massimo Cannoletta,ma volevo ringrazi… - infoitcultura : L'Eredità, Massimo Cannoletta di nuovo campione: ma nella Ghigliottina non trova il Contorno - infoitcultura : L'Eredità, Massimo Cannoletta perde alla Ghigliottina ma fa una richiesta: «Voglio la mia gatta» -